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Гол «Тампы» «Виннипегу» засчитали после просмотра. Гики клюшкой затолкал Хеллибака в ворота, судьи не зафиксировали помеху вратарю

В игре «Тампы» с «Виннипегом» судьи засчитали спорный гол.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 7:4 в пользу «Джетс».

Счет в матче открыл форвард «Лайтнинг» Брэндон Хэйгл, воспользовавшийся тем, что его партнер Конор Гики клюшкой затолкал лежащего вратаря соперников Коннора Хеллибака в ворота.

Судьи зафиксировали взятие ворот, не усмотрев помеху вратарю. Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел взял челлендж, но решение арбитров осталось неизменным.

За неудачный челлендж канадская команда получила двухминутное удаление, которое «Тампа» реализовала и повела 2:0.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
судьи
logoТампа-Бэй
видео
logoНХЛ
logoСкотт Арниел
logoВиннипег
logoКоннор Хеллибак
logoБрэндон Хэйгл
Конор Гики
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