Купер о «Виннипеге»: «Крепкая и правильно построенная команда. Они вложились в систему, а когда что-то не работает, выручает вратарь. Отличная формула»

Джон Купер похвалил «Виннипег» после победы команды над «Тампой» (7:4).

«Это крепкая команда, которая правильно построена. У них есть игроки, которые могут забивать. У них есть чекеры.

Они вложились в систему, а когда что-то не работает, то выручает вратарь [Коннор Хеллибак ]. Отличная формула», – сказал главный тренер «Тампы ».

«Джетс» начали сезон НХЛ с 11 побед в 12 матчах и возглавляют общую таблицу лиги.