Купер о «Виннипеге»: «Крепкая и правильно построенная команда. Они вложились в систему, а когда что-то не работает, выручает вратарь. Отличная формула»
Джон Купер похвалил «Виннипег» после победы команды над «Тампой» (7:4).
«Это крепкая команда, которая правильно построена. У них есть игроки, которые могут забивать. У них есть чекеры.
Они вложились в систему, а когда что-то не работает, то выручает вратарь [Коннор Хеллибак]. Отличная формула», – сказал главный тренер «Тампы».
«Джетс» начали сезон НХЛ с 11 побед в 12 матчах и возглавляют общую таблицу лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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