Защитник «Локомотива» Гернат: «Мой русский становится лучше, слушаю ребят в раздевалке. Он близок к словацкому, многие слова похожи. Но мне пока проще говорить по-английски»

Мартин Гернат рассказал, как прогрессирует в изучении русского языка.

– Я слушаю ребят в раздевалке, и мой русский язык становится все лучше и лучше. Он близок к словацкому, многие слова похожи друг на друга.

У меня хорошо получается, но пока все равно мне проще говорить по-английски, чем по-русски.

– Для вас важно выучить русский язык?

– Исходя из моей позиции в команде, в раздевалке мне проще сказать по-русски, чем по-английски, чтобы больше ребят поняли. Хотя у нас многие знают и английский язык, – сказал словацкий защитник «Локомотива ».