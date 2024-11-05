Защитник «Локомотива» Гернат: «Мой русский становится лучше, слушаю ребят в раздевалке. Он близок к словацкому, многие слова похожи. Но мне пока проще говорить по-английски»
Мартин Гернат рассказал, как прогрессирует в изучении русского языка.
– Я слушаю ребят в раздевалке, и мой русский язык становится все лучше и лучше. Он близок к словацкому, многие слова похожи друг на друга.
У меня хорошо получается, но пока все равно мне проще говорить по-английски, чем по-русски.
– Для вас важно выучить русский язык?
– Исходя из моей позиции в команде, в раздевалке мне проще сказать по-русски, чем по-английски, чтобы больше ребят поняли. Хотя у нас многие знают и английский язык, – сказал словацкий защитник «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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