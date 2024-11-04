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Моторыгин – вратарь недели в КХЛ. Гернат стал лучшим защитником, Родуолд – форвардом, Шараканов – лучший новичок

Максим Моторыгин стал лучшим вратарем недели в КХЛ.

Голкипер «Динамо» одержал две победы в двух матчах. Он сделал 98,3% сэйвов при коэффициенте надежности 0,50.

Защитником недели назван Мартин Гернат из «Локомотива», набравший 5 (1+4) очков в трех матчах при показателе полезности «плюс 5».

Лучшим форвардом стал Джек Родуолд из «Адмирала». На его счету 5 (3+2) баллов за результативность в трех играх недели.

Новичком недели стал 20-летний Магомед Шараканов из «Лады». Защитник провел 2 игры, набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 4» и среднем игровом времени 17:43.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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