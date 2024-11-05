Тамбиев об «Адмирале»: «У нас нет времени потренироваться. Не хочу жаловаться, но сложно… Дали бы потренироваться, состояние команды было бы лучше»

Леонид Тамбиев высказался относительно физеческой подготовки «Адмирала».

Команда уступила «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сейчас у «Адмирала» идет тяжелая серия. Сильные команды из вашего дивизиона. Какая физика у вашего клуба?

– Скажу так: физическое состояние на данный момент такое, что оно соответствует этому календарю, накалу игр.

В принципе у нас даже нет времени потренироваться. Сложный календарь.

Но я не хочу и не люблю жаловаться. Сложно… Ребята достают из себя силы, эмоции. Поездки в три разных часовых пояса.

Если бы нам дали немного потренироваться, то физическое состояние команды, я уверен, было бы гораздо лучше.

Но какое оно есть, такое есть. Будем исходить из этого. Сейчас очень важно правильно отдыхать, подготавливаться к матчам, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .