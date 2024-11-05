Александр Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен Спартаку – не усилит. Надо укреплять оборону, с атакой все хорошо»

Александр Кожевников ответил о возможности возвращения Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Не думаю, что он нужен «Спартаку». Мне кажется, он не усилит. Красно-белым надо защитников искать и укреплять оборону.

Если анализировать, то команда много шайб пропускает в третьем периоде. Что-то не то с защитниками творится

С атакой у «Спартака» все хорошо. Моментов много, получают удовольствие больше от передач, чем от забивания голов.

Самое главное – ребята играют красиво, а вот в обороне в третьих периодах переполох идет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.