Александр Кожевников: «Не думаю, что Ковальчук нужен Спартаку – не усилит. Надо укреплять оборону, с атакой все хорошо»
Александр Кожевников ответил о возможности возвращения Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Не думаю, что он нужен «Спартаку». Мне кажется, он не усилит. Красно-белым надо защитников искать и укреплять оборону.
Если анализировать, то команда много шайб пропускает в третьем периоде. Что-то не то с защитниками творится
С атакой у «Спартака» все хорошо. Моментов много, получают удовольствие больше от передач, чем от забивания голов.
Самое главное – ребята играют красиво, а вот в обороне в третьих периодах переполох идет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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