Плющев про 3 поражения СКА подряд: «Задета честь команды, два раза проиграли «Куньлуню». Укомплектованы серьезными игроками, тренеры должны проанализировать»
Владимир Плющев высказался о серии поражений СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ.
«Это не самая нормальная и рабочая ситуация, но причин для паники точно не вижу. Тренерский штаб должен проанализировать и понять, почему так произошло.
Я не думаю, что есть какая-то трагедия, но задета честь команды. Все-таки два раза проиграли «Куньлуню», который не входит в число фаворитов, мягко говоря.
Но опять же это все внутрикомандное дело – с трибуны сложно разобраться с истинных причинах.
Команда укомплектована серьезными игроками, но им решать все сложности надо исключительно внутри коллектива», – сказал бывший главный тренер СКА Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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