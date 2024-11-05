Плющев про 3 поражения СКА подряд: «Задета честь команды, два раза проиграли «Куньлуню». Укомплектованы серьезными игроками, тренеры должны проанализировать»

Владимир Плющев высказался о серии поражений СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ .

«Это не самая нормальная и рабочая ситуация, но причин для паники точно не вижу. Тренерский штаб должен проанализировать и понять, почему так произошло.

Я не думаю, что есть какая-то трагедия, но задета честь команды. Все-таки два раза проиграли «Куньлуню», который не входит в число фаворитов, мягко говоря.

Но опять же это все внутрикомандное дело – с трибуны сложно разобраться с истинных причинах.

Команда укомплектована серьезными игроками, но им решать все сложности надо исключительно внутри коллектива», – сказал бывший главный тренер СКА Владимир Плющев.