Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит не перейдет в СКА (Артур Хайруллин)
СКА не подпишет голкипера Джереми Смита.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Вратаря Джереми Смита точно не будет в СКА», – написал Хайруллин.
Вчера «Куньлунь» переиграл СКА (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, а голкипер китайской команды отразил 40 из 41 броска.
В этом сезоне Смит провел 15 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 90,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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