Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит не перейдет в СКА (Артур Хайруллин)

СКА не подпишет голкипера Джереми Смита.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вратаря Джереми Смита точно не будет в СКА», – написал Хайруллин.

Вчера «Куньлунь» переиграл СКА (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, а голкипер китайской команды отразил 40 из 41 броска.

В этом сезоне Смит провел 15 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 90,8% бросков.