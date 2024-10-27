Звягин о 35-летнем Гранте в «Авангарде»: «Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен помочь. Алекс зарекомендовал себя как защитник высочайшего уровня»
Соглашение с 35-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2024/25.
«Прохоркин и Грант – наши новые подписания. Николая наши болельщики прекрасно знают, он готовится к следующим матчам.
Алекс – это усиление нашей защитной линии. Он зарекомендовал себя в этой лиге как защитник высочайшего уровня, во время игры за «Йокерит» он мне казался одним из топов всей КХЛ. Когда в «Барысе» пошли изменения, мы начали смотреть в его сторону сразу.
Конечно, когда мы заговорили о Гранте, наш менеджмент очень много информации собирал по нему. И с ним разговаривали, и с медиками «Барыса». О нем только положительные отзывы как о человеке, как о профессионале, где бы он ни играл.
Сейчас он полностью здоров, а от травм никто не застрахован. Возраст? Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен нам помочь. Сейчас ему нужно сделать рабочую визу, завтра начнется этот процесс. Скорее всего, к матчу с «Ладой» не успеем», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий