Звягин о 35-летнем Гранте в «Авангарде»: «Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен помочь. Алекс зарекомендовал себя как защитник высочайшего уровня»

Сергей Звягин высказался о переходе Алекса Гранта в «Авангард».

Соглашение с 35-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Прохоркин и Грант – наши новые подписания. Николая наши болельщики прекрасно знают, он готовится к следующим матчам.

Алекс – это усиление нашей защитной линии. Он зарекомендовал себя в этой лиге как защитник высочайшего уровня, во время игры за «Йокерит» он мне казался одним из топов всей КХЛ . Когда в «Барысе» пошли изменения, мы начали смотреть в его сторону сразу.

Конечно, когда мы заговорили о Гранте, наш менеджмент очень много информации собирал по нему. И с ним разговаривали, и с медиками «Барыса». О нем только положительные отзывы как о человеке, как о профессионале, где бы он ни играл.

Сейчас он полностью здоров, а от травм никто не застрахован. Возраст? Здесь не по паспорту. С его катанием, броском, игровым мышлением он должен нам помочь. Сейчас ему нужно сделать рабочую визу, завтра начнется этот процесс. Скорее всего, к матчу с «Ладой» не успеем», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .