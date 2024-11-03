Парайко с 2+1, Кросби и Ларкин с дублями – звезды дня в НХЛ
Колтон Парайко, Сидни Кросби и Дилан Ларкин – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного дня.
Третья звезда – капитан «Детройта» Дилан Ларкин с дублем в ворота «Баффало» (2:1).
Вторая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с дублем в ворота «Монреаля» (3:1).
Первая звезда – защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко с 3 (2+1) очками в матче с «Торонто» (4:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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