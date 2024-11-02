0

Бобровский отбил 32 из 36 бросков в матче с «Далласом». У него 6 побед в 9 играх

Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36 в матче с «Далласом» (6:4).

Вратарь «Флориды» одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в 9 играх сезона у россиянина 89,2% сэйвов при коэффициенте надежности 3,08.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoФлорида
logoДаллас
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место
86 октября, 06:40
Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й
1024 сентября, 08:41
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
2629 августа, 13:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Флорида» обыграла «Даллас» в Финляндии, «Тампа» против «Миннесоты», «Рейнджерс» принимают «Оттаву»
10218 минут назадLive
🌟 Отвечайте на 6 вопросов про Овечкина и выигрывайте поездку на матч Вашингтон Кэпиталз
сегодня, 00:00Спецпроект
Деанджело о Ротенберге: «Отличный тренер, у нас хорошие отношения. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать»
6вчера, 21:35
Игра на основе статистики регулярного сезона НХЛ! Кого возьмете в свою пятерку?
29 октября, 00:00Спецпроект
Никитин после 3:2 с «Ак Барсом»: «Не думаю, что календарь у «Локомотива» сложнее, чем у остальных. Уже говорим ребятам, что идет подготовка к плей-офф»
3вчера, 21:03
Разин о «Металлурге»: «Опять в меня стрелы полетят, но игра есть. Кризиса идей точно нет, внедряем разные тактики. Пока такая яма, из нее надо вылезти»
4вчера, 20:32
Деанджело о зарплате Никишина: «Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь команде. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер»
11вчера, 20:13
Федерации хоккея Беларуси и клубы поддержали решение Лукашенко участвовать в выборах президента: «Обязательно надо!»
14вчера, 20:05
Потанин, Усманов, Тимченко, Алекперов, Мордашов – среди 25 богатейших российских бизнесменов. Их состояние выросло на 26 млрд долларов с начала года (Bloomberg)
51вчера, 19:55
У «Локомотива» 7-я победа подряд – обыграли «Ак Барс» по буллитам. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
15вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о 4:3 с «Металлургом»: «Хоккейный бог повернулся к «Сибири» лицом. Мы терпели все 60 минут, победа даст положительный импульс»
1вчера, 22:06
Линделль стал совладельцем «Йокерита»: «Как только предложили, я загорелся этой идеей. Хотел помочь клубу, в котором рос»
1вчера, 21:57
Быков об уходе Вея: «В «Авангарде» опытное руководство, найдут решение. Важно не поддаваться панике. Вертикаль отлажена, хорошо работает академия, есть скауты»
2вчера, 21:23
Гатиятулин о поражении: «Локомотив» – самая стабильная команда последних сезонов. «Ак Барс» заслужил похвалу в плане неуступчивости, характера, дисциплины»
вчера, 21:14
Владислав Третьяк: «Взаимодействие ФХР и Челябинской области будет расширяться. Появятся новые катки и коробки для будущих звезд и простых любителей»
2вчера, 20:41
Любушкин сделал 2 ассиста против «Флориды» и набрал первые очки за «Даллас» в сезоне
вчера, 19:05
«Колорадо» вызвал Прищепова из АХЛ. У «Эвеланш» не хватает форвардов из-за травм
7вчера, 17:37
Защитник «Автомобилиста» Осипов провел 600-й матч в КХЛ
2вчера, 16:00Фото
«Сибирь» обменяет Дубакина в один из клубов Запада. У 24-летнего форварда 0+2 в 8 матчах сезона (Иван Богун)
5вчера, 15:31
Канарейкин о критике Тортореллы в адрес Мичкова: «Что Матвей из себя представляет? Талантливый парень, но не звездный мальчик. Джон способствует его развитию»
вчера, 14:46