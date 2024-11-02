Бобровский отбил 32 из 36 бросков в матче с «Далласом». У него 6 побед в 9 играх
Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36 в матче с «Далласом» (6:4).
Вратарь «Флориды» одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 9 играх сезона у россиянина 89,2% сэйвов при коэффициенте надежности 3,08.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости