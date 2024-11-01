Драйзайтль набрал 2+1 с «Нэшвиллом» и вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 3+ очками (93)
Леон Драйзайтль вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 3+ очками.
Форвард «Ойлерс» сделал дубль и результативную передачу в игре с «Нэшвиллом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 11 играх в сезоне на счету 29-летнего немецкого форварда стало 13 (8+5) очков.
Драйзайтль вышел на чистое 5-е место в истории «Ойлерс» по числу игр с 3 или более очками (93), обогнав Гленна Андерсона (92).
Выше идут Уэйн Гретцки (301), Яри Курри (137), Коннор Макдэвид (123) и Марк Мессье (115).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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