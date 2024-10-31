«Витязь» расторг контракт с Баптистом. У форварда 3 (2+1) очка в 11 матчах

Ник Баптист покидает «Витязь».

Контракт 29-летнего нападающего с подмосковным клубом был расторгнут, сообщает пресс-служба КХЛ.

Канадский хоккеист присоединился к «Витязю» в мае этого года. В рамках Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.