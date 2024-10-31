«Витязь» расторг контракт с Баптистом. У форварда 3 (2+1) очка в 11 матчах
Ник Баптист покидает «Витязь».
Контракт 29-летнего нападающего с подмосковным клубом был расторгнут, сообщает пресс-служба КХЛ.
Канадский хоккеист присоединился к «Витязю» в мае этого года. В рамках Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости