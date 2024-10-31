Владислав Михайлов вернулся в «Динамо», подписав двусторонний контракт на год

Владислав Михайлов вернулся в «Динамо».

23-летний нападающий подписал двусторонний контракт с московским клубом на один год.

Михайлов выступал за «Динамо » с сезона-2018/2019. В составе команды он провел 167 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

Летом этого года форвард стал ограниченно свободным агентом.