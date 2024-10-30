Алексей Терещенко: «Спартак» иногда играет, как пижончики. Вальяжно, мягко говоря»
Алексей Терещенко поделился мыслями относительно игры «Спартака» в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова располагается на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции.
«Спартак» иногда играет вальяжно, мягко говоря. Возьмите то же дерби с «Динамо» и матч с «Салаватом Юлаевым».
Иногда спартаковцы играют, как пижончики», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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