«Калгари» планировал разыграть бесплатные билеты среди болельщиков, угадавших автора 1-го гола «Вегасу». Команда проиграла 0:5
Организация конкурса для болельщиков «Калгари» провалилась из-за поражения клуба.
Перед матчем с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ «Флэймз» устроил акцию для болельщиков в соцсетях: им предлагалось угадать автора первого гола команды в этой игре.
Клуб планировал разыграть бесплатные билеты на игру с «Нью-Джерси» среди фанатов, которые сделают верный прогноз. Однако команда проиграла «Вегасу» всухую (0:5).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Калгари»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости