«Калгари» планировал разыграть бесплатные билеты среди болельщиков, угадавших автора 1-го гола «Вегасу». Команда проиграла 0:5

Организация конкурса для болельщиков «Калгари» провалилась из-за поражения клуба.

Перед матчем с «Вегасом » в регулярном чемпионате НХЛ «Флэймз» устроил акцию для болельщиков в соцсетях: им предлагалось угадать автора первого гола команды в этой игре.

Клуб планировал разыграть бесплатные билеты на игру с «Нью-Джерси » среди фанатов, которые сделают верный прогноз. Однако команда проиграла «Вегасу» всухую (0:5).