Михайлов о новом помощнике президента РФ Дюмине: «При нем заговорили о тульском хоккее и вообще о спорте. Человек слова, полностью отдается своей работе»

Борис Михайлов отметил вклад Алексея Дюмина в развитие хоккея в Туле.

Бывший губернатор Тульской области вчера был назначен помощником президента России Владимира Путина. Он будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта.

«При Дюмине заговорили о тульском хоккее и вообще о спорте в Тульской области. Это человек слова, который полностью отдается своей работе. Где бы он ни работал, его отличительными чертами являются характер и исполнительность.

Я уверен, что в тульском хоккее после его перехода на другую работу ничего не изменится: там будет такое же развитие, учитывая, что тульский хоккей – это и российский хоккей.

Поэтому я думаю, что развитие будет идти по тому плану, который был изначально намечен», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член попечительского совета .

В минувшем сезоне тульский клуб, выступающий в Olimpbet ВХЛ, впервые в истории дошел до финала Кубка Петрова.