У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд. В игре с «Тампой» команда не забила – впервые в текущей регулярке

У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд.

«Кэпиталс» проиграли «Тампе » (0:3) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Спенсера Карбери впервые в сезоне осталась без заброшенных шайб.

С 10 очками в 7 играх клуб из столицы США идет на 3-м месте в Столичном дивизионе.