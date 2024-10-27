У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд. В игре с «Тампой» команда не забила – впервые в текущей регулярке
У «Вашингтона» 2-е поражение в сезоне – после 5 побед подряд.
«Кэпиталс» проиграли «Тампе» (0:3) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Спенсера Карбери впервые в сезоне осталась без заброшенных шайб.
С 10 очками в 7 играх клуб из столицы США идет на 3-м месте в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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