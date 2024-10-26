Новиков о кричалке про СКА: «Мелочи. В Питере сталкивался с неспортивными вещами – у Шнурова песня тянет на уголовное дело, надо писать в прокуратуру. Выставить ему штраф в миллиард рублей»

Юрий Новиков оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Чтобы дать оценку обвинениям в адрес болельщиков «Спартака» в мате, нужно быть внутри этой среды, а не слушать чужие заявления. Я был на игре и никакого мата не слышал. КХЛ подтвердила, что мата не было. Поэтому вопрос уже к той стороне, кто распространяет неверную информацию.

В том же Питере сталкивался с неспортивными вещами. Мне непонятно, почему до сих пор не дали оценку песне Шнура «Мне приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком». Это же тянет на уголовное дело. Что это за «прекрасный» сон? Я возмущен бездействием и аполитичностью властей.

Мы пытаемся найти мелочи, а здесь – настоящий и явный призыв. На Шнурова нужно писать заявление в прокуратуру. Москва должна выставить ему штраф в миллиард рублей!

Конечно, с болельщиками надо общаться и заниматься. И у «Спартака» с ними есть налаженный контакт. Поэтому я бы не стал раздувать эту историю. У болельщиков красно-белых очень много интересных кричалок, флагов и баннеров.

Это должно быть, стадион должен жить в пределах культурной программы. А в сторону соперника надо придумывать интересные кричалки, которые запомнятся. Но мата я на игре не слышал», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.