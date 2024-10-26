«Бобровский – хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»
Вратарь «Адмирала» сравнил Сергея Бобровского с Криштиану Роналду.
– Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ...
– Для меня это эталон, я смотрел на него, когда еще был ребенком, а он только начинал карьеру в НХЛ.
Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте – это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.
Бобровский – легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает ее. Сергей показывает, каким должен быть профессионал.
Бобровский – это хоккейный Криштиану Роналду! – сказал вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров.
Бобровский – машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости