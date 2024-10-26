«Бобровский – хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»

Вратарь «Адмирала» сравнил Сергея Бобровского с Криштиану Роналду.

– Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ...

– Для меня это эталон, я смотрел на него, когда еще был ребенком, а он только начинал карьеру в НХЛ.

Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте – это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.

Бобровский – легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает ее. Сергей показывает, каким должен быть профессионал.

Бобровский – это хоккейный Криштиану Роналду ! – сказал вратарь «Адмирала » Андрей Мишуров .

Бобровский – машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории