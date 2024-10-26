  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Бобровский – хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»
6

«Бобровский – хоккейный Роналду, легенда. Держит планку и не опускает ее». Вратарь «Адмирала» Мишуров о голкипере «Флориды»

Вратарь «Адмирала» сравнил Сергея Бобровского с Криштиану Роналду.

– Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ...

– Для меня это эталон, я смотрел на него, когда еще был ребенком, а он только начинал карьеру в НХЛ.

Он не задрафтован, это тот пример, который показывает, что если тебя не выбрали на драфте – это ничего не значит. Своей работой и игрой можно доказать, что ты достоин там быть.

Бобровский – легенда, он в потрясающей физической форме, после длинного сезона он держит планку и не опускает ее. Сергей показывает, каким должен быть профессионал.

Бобровский – это хоккейный Криштиану Роналду! – сказал вратарь «Адмирала» Андрей Мишуров.

Бобровский – машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoФлорида
logoКриштиану Роналду
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКХЛ
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАдмирал
logoАндрей Мишуров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг про 400 побед Бобровского в НХЛ: «Продолжаем славные вратарские традиции, которые идут от Пучкова, Третьяка. Сергей регулярно устраивает мастер-классы для академии СКА»
14вчера, 08:37
Мишуров сделал два шатаута подряд за «Адмирал», отразив 59 бросков «Лады» в общей сложности. Вратарь арендован у «Авангарда»
147 октября, 17:19
Овечкин о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «Заслуженно, Сережа провел прекрасный сезон, выиграл Кубок Стэнли»
429 августа, 21:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Щитов о кричалке фанатов «Спартака»: «Можно хаять СКА, но клуб делает хорошую работу. Все хотят увидеть Кузнецова, Никишина, Деанджело – дорогих хоккеистов со статусом»
625 минут назад
КХЛ. «Нефтехимик» принимает «Автомобилист»
1527 минут назадLive
«Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности тренер СКА оскорбительно отозвался о болельщиках. Эти истеричные заявления порочат КХЛ»
15541 минуту назад
Каменский о кричалке фанатов «Спартака» про СКА: «Я против Fan ID, который на футболе. У нас много камер на стадионах, и можно любого болельщика спокойно вычислить, не пускать или даже наказать»
22сегодня, 14:10
Быков о кричалке про СКА: «На это есть причины, если болельщики так выступают. Но не понимаю, с чем это связано»
13сегодня, 13:55
Сушинский про «СКА – позор российского хоккея»: «Это позор не СКА, а болельщикам. Смысл оскорблять других?»
11сегодня, 13:45
«Фанаты – это управляемая субстанция. Их кто-то надоумил, подсказал». Дмитрий Васильев о кричалке про СКА
19сегодня, 13:35
Депутат Свищев о кричалке про СКА: «Не нравится – не приходи. Провокация или низкая культура? Непозволительное поведение. Нельзя превращать все в вакханалию»
41сегодня, 13:10
Владимир Крикунов: «СКА – команда без ограничений, идеальные условия. Есть элемент зависти, возможно. Никто же не чмырит «Рейнджерс» и «Торонто» в НХЛ»
31сегодня, 12:59
НХЛ. «Филадельфия» примет «Миннесоту», «Тампа» против «Вашингтона», «Флорида» в гостях у «Айлендерс», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»
26сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Северстали»: «Минимальная цель – выйти во второй раунд плей‑офф. Есть планы по расширению, нам нужен дополнительный лед для школы, просторные помещения для хоккеистов»
11 минут назад
В Омске установят памятник Анатолию Тарасову
258 минут назад
«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова
2сегодня, 13:40
Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
2сегодня, 11:55
Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»
3сегодня, 11:01
«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча
сегодня, 09:03
Токкет про 0+3 Петтерссона в 6 матчах: «Нужно работать ногами – это самое главное. Начинаются сложности, когда он перестает кататься»
3сегодня, 08:39
Медведев о поведении болельщиков «Спартака»: «КХЛ сама взялась рассмотреть и разобраться»
7сегодня, 08:16
Кузнецов об идеальном общении игроков и арбитров: «Покричим, поматеримся и потом остынем. Судьи – тоже люди. Они хоккеистов в прессе не чихвостят, а у нас есть такое»
3сегодня, 07:45
Мартемьянов об «Амуре» после 0:12 от ЦСКА и «Локомотива»: «Нам деваться некуда. Нужна хотя бы какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Я парням верю»
3сегодня, 06:58