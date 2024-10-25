Показал Шестеркину как надо.

Об этом часто забывают, но рекорды – фишка не только полевых игроков. Вратари чуть ограничены в способах соревноваться друг с другом в плане разнообразия статистики, но практически любое их достижение получается невероятно крутым – как этой ночью у Сергея Бобровского, которого можно официально записывать в легенды НХЛ.

У российского голкипера – 400 побед в регулярках! Сам по себе юбилей достойнейший: только 13 вратарей добирались сюда когда-либо. Но есть и дополнительный штрих: Сергей выбил эту цифру быстрее остальных в истории – даже Бродера, Руа, Лундквиста (Гашек вообще до 400 побед не добрался).

Интересно, что обошел он как раз Лундквиста – причем сделал это в «Мэдисон Сквэр Гарден», на глазах у болельщиков «Рейнджерс» и Игоря Шестеркина, наследника шведа.

Бобровский затащил «Флориду»: 24 сэйва и 400-я победа в карьере

Хотя вратарские победы бывают разные. Можно крутиться, отбивая по 50 бросков за вечер, а можно просто забрать 11 набросов в сторону твоих ворот, отдыхая все остальное время.

У Бобровского получилась эффектная победа. Да, это не лучший матч «Рейнджерс» (возможно, пока самый слабый в сезоне), но даже в таких команда умеет создавать опасные моменты. Вот только Сергей был на кураже:

А иногда было не особо эффектно, зато максимально надежно:

Закончить матч сухим не получилось, но у Сергея 24 сэйва с 25 бросков и, самое главное, победа «Флориды» (3:1). Юбилейная для него. Смотрите (и слушайте), как радуются партнеры за Бобровского в раздевалке

«Моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в матче НХЛ – такие особенные, – радовался Бобровский. – Не всем выпадает такой шанс. Я это ценю и дорожу этим. Я хочу быть в наилучшей форме, чтобы извлечь из этого максимум. Я достаточно долго в хоккее, в профессиональном спорте, так что у меня есть подготовка. Но я все еще развиваюсь и все еще наслаждаюсь игрой, как маленький ребенок».

Разумеется, Бобровский – первый среди российских вратарей, кто добрался до 400 побед.

Шестеркин пропустил 2 гола к 4-й минуте, но все равно показал свой уровень

Игорю Шестеркину, как видно из таблицы, до 400 побед в лиге еще далеко, хотя он уверенно идет к ним (процент победных матчей прямо сейчас у него лучше Бобровского – 63% против 56%). Пусть и не сегодня.

Уже к концу третьей минуты матча счет был 2:0 в пользу гостей – и Игорь пропустил это с 5 бросков. Но сложно тащить команду, когда твои защитники еще спят.

А ведь между двумя пропущенными вратарь успел сделать несколько важных сэйвов, предотвратив катастрофу. Вообще, несмотря на праздник Бобровского и то, что у него статус первой звезды матча, работы у Шестеркина было не меньше: NaturalStatTrick насчитал 13 моментов повышенной опасности у ворот (против 12 – у чужих). И без Игоря «Рейнджерс» были бы близки к крупному поражению.

Просто зацените это спасение в третьем периоде.

Но все же три за вечер Шестеркин пропустил (с 29 бросков) – и это первое поражение «Рейнджерс» в основное время в сезоне. Впрочем, вряд ли в Нью-Йорке кто ожидал все 82 матча с очками от команды и конкретно от Панарина, у которого 0+0 за вечер. Тоже впервые в сезоне.

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