  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
0

Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»

Вадим Покотило прокомментировал возможную отставку Андрея Мартемьянова.

Ранее появилась информация, что специлаист может покинуть пост главного тренера «Амура».

«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего.

Хочу сказать болельщикам, что в клубе все все понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать.

Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме.

Мы надеемся, что их она проведет гораздо лучше, чем предыдущие два», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАмур
logoВадим Покотило
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Просмотрели эпизод – не было никакого мата». Вице-президент КХЛ о кричалках в матче «Спартака» и СКА
2310 минут назад
Назаров о кричалке про СКА: «Такие матчи лучше смотреть с приглушенным звуком. А мы можем восхищаться работоспособностью национального лидера – сразу 13 новых стран-партнеров»
1123 минуты назад
Терещенко про «СКА – позор российского хоккея»: «К клубу неоднозначное отношение, переходы, проблема есть. Болельщики все видят и понимают»
2254 минуты назад
Депутат Журова про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в соцсетях. В чем позор – в том, что вас обыграли?»
69сегодня, 11:29
КХЛ. «Нефтехимик» примет «Автомобилист»
11сегодня, 11:20
Губерниев о фанатах «Спартака»: «СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина. Подобные камбэки нужны не только ленинградскому, но и всему хоккею»
13сегодня, 11:15
Марат Хуснутдинов: «Большое спасибо системе Ротенберга. В СКА я играл с ветеранами – это сыграло важную роль. Я выбрал правильный путь»
10сегодня, 10:35
Депутат Свищев про «СКА – позор российского хоккея»: «Отвратительно. Не могу объяснить, почему к спортсменам Петербурга такое отношение. Если оставим это без внимания, начнется хулиганство»
130сегодня, 10:34
Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12
5сегодня, 10:10
Майоров о кричалке про СКА: «Ничего хамского, желаю Ротенбергу спокойнее относиться. Ну «позор нашего хоккея», и что? Про «Зенит» тоже кричат. Все в рамках нормы»
65сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»
2сегодня, 11:01
Каменский о кричалке фанатов Спартака про СКА: «Отрицательно отношусь – у нас хорошая атмосфера на хоккее. Эмоции, но стараемся, чтобы этого было меньше»
7сегодня, 10:49
«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча
сегодня, 09:03
Медведев о поведении болельщиков «Спартака»: «КХЛ сама взялась рассмотреть и разобраться»
7сегодня, 08:16
Кузнецов об идеальном общении игроков и арбитров: «Покричим, поматеримся и потом остынем. Судьи – тоже люди. Они хоккеистов в прессе не чихвостят, а у нас есть такое»
2сегодня, 07:45
Мартемьянов об «Амуре» после 0:12 от ЦСКА и «Локомотива»: «Нам деваться некуда. Нужна хотя бы какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Я парням верю»
2сегодня, 06:58
Салливан о «Питтсбурге» после 0:4 от «Эдмонтона»: «Бломквист сыграл потрясающе. В целом мы просто недостаточно хороши. Мало владеем шайбой, нет командной игры»
3сегодня, 06:35
Торторелла о 6 поражениях «Филадельфии» в 7 играх на старте: «Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом можем быть лучше»
2сегодня, 06:22
Скиннер с шатаутом, Барбашев с дублем и Хорват с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:34
Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ. Форвард пропустил стартовые игры из-за травмы
сегодня, 05:22