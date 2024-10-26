Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»

Вадим Покотило прокомментировал возможную отставку Андрея Мартемьянова.

Ранее появилась информация , что специлаист может покинуть пост главного тренера «Амура».

«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего.

Хочу сказать болельщикам, что в клубе все все понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать.

Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме.

Мы надеемся, что их она проведет гораздо лучше, чем предыдущие два», – сказал генеральный менеджер «Амура » Вадим Покотило.