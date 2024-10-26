Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
Вадим Покотило прокомментировал возможную отставку Андрея Мартемьянова.
Ранее появилась информация, что специлаист может покинуть пост главного тренера «Амура».
«Понятно, что, когда команда демонстрирует такие результаты, вокруг судьбы игроков и тренеров ходят разные слухи. Но на данный момент нам комментировать нечего.
Хочу сказать болельщикам, что в клубе все все понимают и переживают по поводу сложившейся ситуации. Но переживать мало, нужно делать.
Впереди два матча выездной серии, команда к ним готовится в штатном режиме.
Мы надеемся, что их она проведет гораздо лучше, чем предыдущие два», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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