Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12
Андрей Мартемьянов близок к отставке из «Амура».
Специалист покинет пост главного тренера команды после возвращения клуба с выездной серии, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов добавил: «По моим данным, если «Амур» не привезет победу с двух оставшихся выездных игр, то последует отставка главного тренера».
«Амур» проиграл ЦСКА (0:7) и «Локомотиву» (0:5) прошедшие матча с общим счетом 0:12.
Дальневосточники продолжат выездную серию матчами против «Северстали» и «Динамо».
«Амур» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 19 встречах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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