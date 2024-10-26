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  • Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12
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Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12

Андрей Мартемьянов близок к отставке из «Амура».

Специалист покинет пост главного тренера команды после возвращения клуба с выездной серии, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов добавил: «По моим данным, если «Амур» не привезет победу с двух оставшихся выездных игр, то последует отставка главного тренера».

«Амур» проиграл ЦСКА (0:7) и «Локомотиву» (0:5) прошедшие матча с общим счетом 0:12.

Дальневосточники продолжат выездную серию матчами против «Северстали» и «Динамо».

«Амур» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 19 встречах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАмур
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
logoАндрей Мартемьянов
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