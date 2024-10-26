Торторелла о 6 поражениях «Филадельфии» в 7 играх на старте: «Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом можем быть лучше»

Джон Торторелла высказался о 6 поражениях «Филадельфии» в 7 играх на старте.

«Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом мы можем быть лучше. Легко.

Что касается постоянных перестановок в звеньях, то я не сумасшедший ученый, который устраивает беспорядок. Все дело в том, что у нас есть проблемы с атакой.

Я пытаюсь помочь команде. Когда ей трудно, я должен это делать. Если бы я ничего не делал, вы бы сказали: «Какого черта ты не изменил сочетания?»

Принимаю ли я правильные решения? Не знаю. Я явно сделал недостаточно, так как мы по-прежнему мало забиваем. Тут нет единственно правильного ответа», – сказал главный тренер «Флайерс».

Пенсильванцы занимают 29-е место в лиге по заброшенным шайбам в среднем за игру (2,29) и 20-е место по количеству бросков в среднем за игру (28,4).

«Филадельфия» не уволит Тортореллу после 6 поражений в 7 матчах сезона. Тренера поддерживают в клубе