Торторелла о 6 поражениях «Филадельфии» в 7 играх на старте: «Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом можем быть лучше»
«Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом мы можем быть лучше. Легко.
Что касается постоянных перестановок в звеньях, то я не сумасшедший ученый, который устраивает беспорядок. Все дело в том, что у нас есть проблемы с атакой.
Я пытаюсь помочь команде. Когда ей трудно, я должен это делать. Если бы я ничего не делал, вы бы сказали: «Какого черта ты не изменил сочетания?»
Принимаю ли я правильные решения? Не знаю. Я явно сделал недостаточно, так как мы по-прежнему мало забиваем. Тут нет единственно правильного ответа», – сказал главный тренер «Флайерс».
Пенсильванцы занимают 29-е место в лиге по заброшенным шайбам в среднем за игру (2,29) и 20-е место по количеству бросков в среднем за игру (28,4).
«Филадельфия» не уволит Тортореллу после 6 поражений в 7 матчах сезона. Тренера поддерживают в клубе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий