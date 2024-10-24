«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд и идет последней на Востоке

«Филадельфия» проиграла 6-й матч НХЛ подряд.

Команда тренера Джона Тортореллы уступила «Вашингтону » (3:6) в матче в регулярного чемпионата.

Авторами шайб в составе «Филадельфии» стали Трэвис Конекны , Оуэн Типпет и Матвей Мичков .

«Флайерс» набрали 3 очка в 7 играх и идут последними в Столичном дивизионе и Восточной конференции.