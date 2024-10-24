«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд и идет последней на Востоке
«Филадельфия» проиграла 6-й матч НХЛ подряд.
Команда тренера Джона Тортореллы уступила «Вашингтону» (3:6) в матче в регулярного чемпионата.
Авторами шайб в составе «Филадельфии» стали Трэвис Конекны, Оуэн Типпет и Матвей Мичков.
«Флайерс» набрали 3 очка в 7 играх и идут последними в Столичном дивизионе и Восточной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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