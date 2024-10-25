«Филадельфия» не уволит Тортореллу после 6 поражений в 7 матчах сезона. Тренера поддерживают в клубе

«Филадельфия» не собирается увольнять Джона Тортореллу.

Команда на данный момент имеет серию из шести поражений подряд, а в общей сложности в этом чемпионата выиграла один матч из семи.

Однако специалист пользуется полной поддержкой в «Филадельфии».

В клубе считают, что Джон Торторелла – лучший тренер, который сможет сформировать и обучить молодой состав.

Также в клубе понимают, что еще не готовы побеждать, хотя и рассчитывают добиться значительного прогресса в этом сезоне.