«Филадельфия» не уволит Тортореллу после 6 поражений в 7 матчах сезона. Тренера поддерживают в клубе
«Филадельфия» не собирается увольнять Джона Тортореллу.
Команда на данный момент имеет серию из шести поражений подряд, а в общей сложности в этом чемпионата выиграла один матч из семи.
Однако специалист пользуется полной поддержкой в «Филадельфии».
В клубе считают, что Джон Торторелла – лучший тренер, который сможет сформировать и обучить молодой состав.
Также в клубе понимают, что еще не готовы побеждать, хотя и рассчитывают добиться значительного прогресса в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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