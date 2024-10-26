Романов против «Нью-Джерси»: 2-е очко в сезоне, 5 хитов и 3 блока за 21:51

Александр Романов набрал 2-е очко в сезоне в матче против «Нью-Джерси».

Защитник «Айлендерс » выступил ассистентом при шайбе Кайла Палмиери в игре с «Девилс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 7 матчах у 24-летнего россиянина 2 (0+2) балла при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:18.

В его активе 14 силовых приемов (делит 3-е место в команде) и 19 блоков (чистое 1-е).

Сегодня Романов (21:51, 0:16 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 3 блока и применил 5 силовых приемов.