Романов против «Нью-Джерси»: 2-е очко в сезоне, 5 хитов и 3 блока за 21:51
Александр Романов набрал 2-е очко в сезоне в матче против «Нью-Джерси».
Защитник «Айлендерс» выступил ассистентом при шайбе Кайла Палмиери в игре с «Девилс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 7 матчах у 24-летнего россиянина 2 (0+2) балла при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:18.
В его активе 14 силовых приемов (делит 3-е место в команде) и 19 блоков (чистое 1-е).
Сегодня Романов (21:51, 0:16 – в большинстве, 1:59 – в меньшинстве, «0») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 3 блока и применил 5 силовых приемов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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