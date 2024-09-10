«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Заседы. 25-летний форвард останется в клубе, но может подать апелляцию (Дмитрий Лукашов)
«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Матвея Заседы.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Лукашов.
Сторона 25-летнего форварда требовала, чтобы компенсация за переход из «Спартака» не превышала 9 млн рублей. Хоккеистом интересовался «Авангард».
Заседа остается в системе красно-белых, но имеет возможность в течение недели подать апелляцию на вынесенное решение.
Нападающий провел в прошлом сезоне 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков. В «Химике» из Olimpbet ВХЛ за 36 игр он набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Лукашова
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