«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Заседы. 25-летний форвард останется в клубе, но может подать апелляцию (Дмитрий Лукашов)

«Спартак» выиграл арбитраж в КХЛ по делу Матвея Заседы.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Лукашов.

Сторона 25-летнего форварда требовала, чтобы компенсация за переход из «Спартака» не превышала 9 млн рублей. Хоккеистом интересовался «Авангард».

Заседа остается в системе красно-белых, но имеет возможность в течение недели подать апелляцию на вынесенное решение.

Нападающий провел в прошлом сезоне 13 матчей за «Спартак » и набрал 7 (2+5) очков. В «Химике» из Olimpbet ВХЛ за 36 игр он набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 матчах.