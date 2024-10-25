«Виннипег» начал сезон с 7 побед подряд. Это 5-й такой случай в НХЛ за последние 10 лет

«Виннипег» начал сезон НХЛ с 7 побед подряд.

«Джетс» обыграли «Сиэтл » (4:3 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда под руководством Скотта Арниела набрала 14 очков в 7 играх и занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги.

Серия «Виннипега » из 7 побед подряд на старте сезона вошла в топ-5 самых продолжительных в НХЛ за последние 10 лет. В списке также есть «Монреаль» (9 побед со старта, 2015/16), «Каролина» (9, 2021/22), «Флорида» (8, 2021/22) и «Вегас» (7, 2023/24).

Рекорд лиги делят «Торонто» (10 побед подряд со старта, 1993/94) и «Баффало» (10, 2006/07).

Добавим, что с учетом прошлого сезона клуб выиграл уже 15 матчей подряд в рамках регулярок.