«Виннипег» начал сезон с 7 побед подряд. Это 5-й такой случай в НХЛ за последние 10 лет
«Виннипег» начал сезон НХЛ с 7 побед подряд.
«Джетс» обыграли «Сиэтл» (4:3 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Скотта Арниела набрала 14 очков в 7 играх и занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице лиги.
Серия «Виннипега» из 7 побед подряд на старте сезона вошла в топ-5 самых продолжительных в НХЛ за последние 10 лет. В списке также есть «Монреаль» (9 побед со старта, 2015/16), «Каролина» (9, 2021/22), «Флорида» (8, 2021/22) и «Вегас» (7, 2023/24).
Рекорд лиги делят «Торонто» (10 побед подряд со старта, 1993/94) и «Баффало» (10, 2006/07).
Добавим, что с учетом прошлого сезона клуб выиграл уже 15 матчей подряд в рамках регулярок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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