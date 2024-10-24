Терещенко о разгромных победах СКА и ЦСКА: «Отнесу их к единичным случаям, а не показателю пропасти между клубами КХЛ. В «Куньлуне» и «Амуре» собраны достойные игроки»
Алексей Терещенко высказался о разгромных победах СКА и ЦСКА.
23 октября московская команда обыграла «Амур» (7:0), а петербургская – «Куньлунь» (8:0).
«Синхронные разгромные победы СКА и ЦСКА отнесу к единичным случаям, а не показателю пропасти между клубами КХЛ. И в «Куньлуне», и в «Амуре» собраны достойные хоккеисты. Бывают такие игры, когда ничего не получается.
Надо делать из этого правильные выводы – почему так произошло. Тут очень многое зависит от тренеров. Проигрывать 0:7 не так обидно, как условно 2:3? Не соглашусь, второй вариант как раз куда менее болезненный. Когда тебе накидали семь-восемь шайб, надо анализировать, почему залетало все подряд, с чем это связано. Думаю, в «Амуре» и «Куньлуне» сделают правильные выводы», – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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