Терещенко о разгромных победах СКА и ЦСКА: «Отнесу их к единичным случаям, а не показателю пропасти между клубами КХЛ. В «Куньлуне» и «Амуре» собраны достойные игроки»

Алексей Терещенко высказался о разгромных победах СКА и ЦСКА.

23 октября московская команда обыграла «Амур» (7:0), а петербургская – «Куньлунь » (8:0).

«Синхронные разгромные победы СКА и ЦСКА отнесу к единичным случаям, а не показателю пропасти между клубами КХЛ . И в «Куньлуне», и в «Амуре » собраны достойные хоккеисты. Бывают такие игры, когда ничего не получается.

Надо делать из этого правильные выводы – почему так произошло. Тут очень многое зависит от тренеров. Проигрывать 0:7 не так обидно, как условно 2:3? Не соглашусь, второй вариант как раз куда менее болезненный. Когда тебе накидали семь-восемь шайб, надо анализировать, почему залетало все подряд, с чем это связано. Думаю, в «Амуре » и «Куньлуне» сделают правильные выводы», – сказал трехкратный чемпион мира.