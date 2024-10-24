«Торпедо» проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 4-й на Западе

«Торпедо» проиграло 3 из 5 последних матчей.

Сегодня команда Игоря Ларионова уступила «Салавату» Юлаеву в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5).

Это третье поражение нижегородцев за 5 последних игр – ранее их обыграли «Трактор» (5:4 ОТ) и московское «Динамо» (3:2 Б).

«Торпедо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 19 матчей. 27 октября команда встретится с «Витязем».