«Торпедо» проиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 4-й на Западе
«Торпедо» проиграло 3 из 5 последних матчей.
Сегодня команда Игоря Ларионова уступила «Салавату» Юлаеву в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5).
Это третье поражение нижегородцев за 5 последних игр – ранее их обыграли «Трактор» (5:4 ОТ) и московское «Динамо» (3:2 Б).
«Торпедо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 19 матчей. 27 октября команда встретится с «Витязем».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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