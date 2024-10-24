Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»

Владимир Плющев оценил крупные победы СКА и ЦСКА.

В матчах Фонбет чемпионата КХЛ СКА обыграл «Куньлунь» (8:0), а ЦСКА был сильнее «Амура» (7:0).

– Такие счета говорят об огромной разнице в классе соперников.

С такими командами СКА и ЦСКА в любом случае должны были справляться плюс необходимо было реабилитироваться после невнятных предыдущих игр.

Обе армейские команды хорошо укомплектованы, так что ничего удивительного.

В конце концов, в отдельном матче у одного может залетать все, а у другого – ничего. Тот же ЦСКА совсем недавно сам проиграл 0:7 «Металлургу».

– Может ли такая разница в классе быть антирекламой КХЛ?

– А равных команд ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю.

Всегда есть клубы посильнее и послабее, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.