Дюбуа о старте сезона «Вашингтона»: «Не завершим регулярку 81-1, но хотим быть на победной волне как можно дольше»

Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал удачный старт сезона в исполнении «Вашингтона».

«Кэпиталс» выиграли пять из шести матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ .

«Это то начало сезона, которое вы хотели, не так ли?

Мы, вероятно, не завершим регулярку с 81 победой и 1 поражением, но хотим быть на победной волне как можно дольше.

Все матчи не могут пройти идеально.

Ни одна из прошедших игр не была идеальной, но хорошие команды умеют найти способ выиграть матч, и мы хотим этого добиться», – сказал фовард «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа .