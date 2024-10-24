Дюбуа о старте сезона «Вашингтона»: «Не завершим регулярку 81-1, но хотим быть на победной волне как можно дольше»
Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал удачный старт сезона в исполнении «Вашингтона».
«Кэпиталс» выиграли пять из шести матчей в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
«Это то начало сезона, которое вы хотели, не так ли?
Мы, вероятно, не завершим регулярку с 81 победой и 1 поражением, но хотим быть на победной волне как можно дольше.
Все матчи не могут пройти идеально.
Ни одна из прошедших игр не была идеальной, но хорошие команды умеют найти способ выиграть матч, и мы хотим этого добиться», – сказал фовард «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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