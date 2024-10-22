Ларионов о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Соперник хорошо оборонялся, хотел спасти матч. К счастью, нам удалось победить. Ребята старались. Понравились движение, дисциплина, игра в пас»
– Соперник хорошо оборонялся, хотел спасти матч. К счастью, нам удалось победить. Ребята старались, играли хорошо. Понравились движение, командный дух, дисциплина, игра в пас.
Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с победой.
– Каково вам как гостевой команде играть в тех обстоятельствах, когда на трибунах нет болельщиков?
– Вы знаете, есть такие вещи, которые ты можешь контролировать. Так вот, мы не можем контролировать то, что идет очень большой саммит, и в плане безопасности было принято такое решение.
Наше дело – выходить и делать свою работу правильно, что мы и сделали. Необычно, скажу честно. Это как возращение во времена пандемии. С другой стороны, ты выходишь на лед работать. Наши ребята делали это хорошо, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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