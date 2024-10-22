Тирни об Овечкине: «Великие всегда находят способы довести дело до конца. У Гретцки и так много рекордов. Здорово сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!»

Крис Тирни высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за погоней Овечкина за Гретцки?

– Разумеется. В Северной Америке последние пару лет это показывают везде на телевидении, постоянно ведется отсчет, сколько Овечкину осталось до рекорда.

Очень круто жить в это время. Мы являемся свидетелями истории.

Играть против него в то время, когда он гонится за рекордом, тоже было невероятно. Здорово оглянуться назад и сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!» (смеется).

– Как оцените его шансы побить рекорд?

– Как очень высокие. Он может забивать по 30 шайб за сезон, поэтому не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы.

Такие великие игроки, как он, всегда находят способы довести дело до конца. Он все еще может забить 40-50 шайб, так что вряд ли это станет для него проблемой.

– Для вас как для канадца важно, чтобы рекорд оставался у Гретцки?

– Не думаю. Как все говорят – рекорды существуют, чтобы их бить. У Гретцки и так много рекордов.

Для нашего поколения, включая меня, круто быть частью истории Овечкина – здорово видеть, как игрок, на игре которого ты рос, против которого играл, до сих пор в деле.

Не только как для игрока, но и как для болельщика это круто. Это хорошо для хоккея в целом, – сказал нападающий минского «Динамо » Крис Тирни .