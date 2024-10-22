Тирни об Овечкине: «Великие всегда находят способы довести дело до конца. У Гретцки и так много рекордов. Здорово сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!»
Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (854 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за погоней Овечкина за Гретцки?
– Разумеется. В Северной Америке последние пару лет это показывают везде на телевидении, постоянно ведется отсчет, сколько Овечкину осталось до рекорда.
Очень круто жить в это время. Мы являемся свидетелями истории.
Играть против него в то время, когда он гонится за рекордом, тоже было невероятно. Здорово оглянуться назад и сказать: «А ведь одну из шайб он забросил, когда я был на льду!» (смеется).
– Как оцените его шансы побить рекорд?
– Как очень высокие. Он может забивать по 30 шайб за сезон, поэтому не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы.
Такие великие игроки, как он, всегда находят способы довести дело до конца. Он все еще может забить 40-50 шайб, так что вряд ли это станет для него проблемой.
– Для вас как для канадца важно, чтобы рекорд оставался у Гретцки?
– Не думаю. Как все говорят – рекорды существуют, чтобы их бить. У Гретцки и так много рекордов.
Для нашего поколения, включая меня, круто быть частью истории Овечкина – здорово видеть, как игрок, на игре которого ты рос, против которого играл, до сих пор в деле.
Не только как для игрока, но и как для болельщика это круто. Это хорошо для хоккея в целом, – сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни.
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