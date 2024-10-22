Давыдов о том, что Гусев перестал быть капитаном «Динамо»: «Тихий лидер, звание немного тяготило. Свободный художник, старающйися уходить от лишнего давления»

Виталий Давыдов дал комментарий относительно Никиты Гусева в «Динамо».

– Что скажете о другом обладателе Кубка Гагарина Никите Гусеве, который потерял капитанскую повязку?

– Этому не удивлен. Гусев – большой мастер, олимпийский чемпион, но он все-таки тихий лидер.

А капитан обычно должен быть более громкой фигурой, голос которого слышен и на льду, и в раздевалке.

Возможно, звание капитана Гусева немного тяготило.

Он – свободный художник, который старается уходить от лишнего давления. Наверное, именно поэтому и произошла смена капитана уже по ходу сезона.

– От Гусева ждете большего?

– Жду большего от всех наших лидеров.

Но при этом не забывайте последние сезоны, когда каждый раз осенью «Динамо» лидировало, а к весне начиналось торможение.

Гусев должен стать лидером «Динамо» именно в плей-офф.

Поэтому сейчас ведущих игроков «Динамо» не тороплю – готов и подождать, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.