Давыдов о том, что Гусев перестал быть капитаном «Динамо»: «Тихий лидер, звание немного тяготило. Свободный художник, старающйися уходить от лишнего давления»
– Что скажете о другом обладателе Кубка Гагарина Никите Гусеве, который потерял капитанскую повязку?
– Этому не удивлен. Гусев – большой мастер, олимпийский чемпион, но он все-таки тихий лидер.
А капитан обычно должен быть более громкой фигурой, голос которого слышен и на льду, и в раздевалке.
Возможно, звание капитана Гусева немного тяготило.
Он – свободный художник, который старается уходить от лишнего давления. Наверное, именно поэтому и произошла смена капитана уже по ходу сезона.
– От Гусева ждете большего?
– Жду большего от всех наших лидеров.
Но при этом не забывайте последние сезоны, когда каждый раз осенью «Динамо» лидировало, а к весне начиналось торможение.
Гусев должен стать лидером «Динамо» именно в плей-офф.
Поэтому сейчас ведущих игроков «Динамо» не тороплю – готов и подождать, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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