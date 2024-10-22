6

Душак и Дыбленко покинут «Северсталь». Козырев недоволен игрой защитников («СЭ»)

Ярослав Дыбленко и Джозеф Душак могут уйти из «Северстали».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрой защитников недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба хоккеиста уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали».

В нынешнем сезоне Ярослав Дыбленко провел 10 матчей в этом Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков за результативность при полезности «минус 1».

Джозеф Душак отметился 3 (1+2) баллами при полезности «минус 5» в 9 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСеверсталь
возможные переходы
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoЯрослав Дыбленко
logoДжозеф Душак
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Салават Юлаев» погасил задолженности по зарплате. Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение клубу
613 минут назад
Григоренко о СКА и Петербурге: «Купил квартиру, обустраиваюсь – адаптация прошла хорошо. У нас отличная команда – все нравится»
754 минуты назад
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Сочи», «Нефтехимик» сыграет с «Торпедо»
9сегодня, 06:20
Курьянов об уходе с поста генменеджера «Авангарда»: «Так решило руководство. Я работаю там, где больше полезен и нужен»
3сегодня, 05:21
Ротенберг поздравил Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ: «Хоккеисты прогрессируют быстрее через противостояние с командами таких тренеров. Желаю успехов в нашей непростой работе»
22сегодня, 05:10
Плющев о ЦСКА: «Выводы не сделаны по прошлому сезону – выглядят очень неубедительно. Состав неплохой, но технико‑тактическая работа не на высоком уровне»
сегодня, 04:59
Гретцки поддерживает Овечкина в гонке за рекордом. Александр сказал: «Когда у меня спад, он пишет: «Не переживай. Все придет». Уэйн на моей стороне»
33сегодня, 04:45
Мэттьюс догнал Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет и вошел в топ-10. Форвард «Торонто» забросил 371 шайбу в 568 матчах
17сегодня, 03:55
Кучеров набрал очки в 5-м матче подряд со старта сезона, сделав передачу с «Торонто». Форвард владеет рекордом «Тампы» – 7 игр в сезоне-17/18
2сегодня, 03:30
Василевского заменили во 2-м периоде игры с «Торонто» – он отразил 10 из 14 бросков. «Тампа» пропустила 5 шайб во втором матче подряд
13сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Канцеров: «Малкин должен войти в Зал славы и стать одним из великих – он это заслужил. Есть желание сыграть с Евгением за «Металлург»
24 минуты назад
«Амур» расторг контракт с тренером Федоровым. Он отвечал за нападающих – команда идет предпоследней по голам в КХЛ
44 минуты назад
Алексей Терещенко: «В системе «Динамо» нет игроков, которые могли бы быть подняты в основную команду. Все сырые»
сегодня, 06:30
Генменедер «Амура» о Хохлачеве: «Имеет место быть вариант, что он испытывает дискомфорт от жизни вдали от дома. Александр понимает, что играет не на уровне»
2сегодня, 05:49
Брат Хмелевски: «В Америке все знают, что КХЛ и ВХЛ – хорошие профессиональные лиги. Тяжело играть»
4сегодня, 05:35
Епанчинцев о Дубакине: «Отстаньте вы от него. Даем ему шанс, идет конкуренция, играют сильнейшие. Он это понимает»
2сегодня, 04:35
1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини пропустит еще две недели из-за травмы
сегодня, 04:22
Давыдов про Матвея Гуськова: «Салават» вряд ли замахнется на Кубок Гагарина, а у «Динамо» все возможности есть. Будет лидером в плей-офф, надеюсь»
4сегодня, 04:11
Форвард «Айлендерс» Дюклер пропустит длительный срок из-за травмы. Он набрал 3 очка в 5 матчах сезона
5сегодня, 03:45
Квартальнов об 1:2 с «Барысом»: «Пустота... В атаке «Динамо» сыграло беззубо, нас наказали за разгильдяйство»
2вчера, 21:41