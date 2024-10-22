Душак и Дыбленко покинут «Северсталь». Козырев недоволен игрой защитников («СЭ»)
Ярослав Дыбленко и Джозеф Душак могут уйти из «Северстали».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Игрой защитников недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба хоккеиста уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали».
В нынешнем сезоне Ярослав Дыбленко провел 10 матчей в этом Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков за результативность при полезности «минус 1».
Джозеф Душак отметился 3 (1+2) баллами при полезности «минус 5» в 9 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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