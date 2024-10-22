Душак и Дыбленко покинут «Северсталь». Козырев недоволен игрой защитников («СЭ»)

Ярослав Дыбленко и Джозеф Душак могут уйти из «Северстали».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрой защитников недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба хоккеиста уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали ».

В нынешнем сезоне Ярослав Дыбленко провел 10 матчей в этом Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков за результативность при полезности «минус 1».

Джозеф Душак отметился 3 (1+2) баллами при полезности «минус 5» в 9 матчах.