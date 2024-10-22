Давыдов про Матвея Гуськова: «Салават» вряд ли замахнется на Кубок Гагарина, а у «Динамо» все возможности есть. Будет лидером в плей-офф, надеюсь»
Виталий Давыдов оценил переход Матвея Гуськова в «Динамо».
Бело-голубые ранее выменяли форварда у «Салавата Юлаева».
– В «Салавате» 23-летний Матвей Гуськов получал много шансов, но не стал лидером.
– Зато он приложил руку к двум Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Является воспитанником армейцев – а значит, поможет «Динамо» в дерби с ЦСКА.
У нас команда вроде бы опытная, но тем не менее мало людей, которые выигрывали Кубки Гагарина. Поэтому осень у нас в последние годы складывается лучше, чем весна.
С этой точки зрения Гуськов, несмотря на молодость, – теперь у нас едва ли не самый титулованный.
Надеюсь, будет нашим лидером именно в плей-офф.
Тот же «Салават» в этом сезоне вряд ли замахнется на Кубок, а вот у «Динамо» все возможности есть, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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