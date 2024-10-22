Давыдов про Матвея Гуськова: «Салават» вряд ли замахнется на Кубок Гагарина, а у «Динамо» все возможности есть. Будет лидером в плей-офф, надеюсь»

Виталий Давыдов оценил переход Матвея Гуськова в «Динамо».

Бело-голубые ранее выменяли форварда у «Салавата Юлаева ».

– В «Салавате» 23-летний Матвей Гуськов получал много шансов, но не стал лидером.

– Зато он приложил руку к двум Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Является воспитанником армейцев – а значит, поможет «Динамо» в дерби с ЦСКА.

У нас команда вроде бы опытная, но тем не менее мало людей, которые выигрывали Кубки Гагарина. Поэтому осень у нас в последние годы складывается лучше, чем весна.

С этой точки зрения Гуськов, несмотря на молодость, – теперь у нас едва ли не самый титулованный.

Надеюсь, будет нашим лидером именно в плей-офф.

Тот же «Салават» в этом сезоне вряд ли замахнется на Кубок, а вот у «Динамо » все возможности есть, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .