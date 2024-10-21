Разин о 4:2 с «Куньлунем»: «Металлург» первым провел 20 матчей – тяжелый отрезок, нужен отдых. Хочется, чтобы дисциплина была лучше»

Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Куньлунем» (4:2).

«У нас сейчас тяжелый отрезок. Мы первая команда, которая провела 20 матчей. Поэтому отдых сейчас как никогда нужен. Наконец-то вышли травмированные Зернов и Канцеров .

Образовалась тройка, которая приносила результат в прошлом плей-офф. Они сегодня забили важный гол. Резерв еще есть. Хочется, чтобы дисциплина была лучше», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .