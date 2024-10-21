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  • Разин о 4:2 с «Куньлунем»: «Металлург» первым провел 20 матчей – тяжелый отрезок, нужен отдых. Хочется, чтобы дисциплина была лучше»
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Разин о 4:2 с «Куньлунем»: «Металлург» первым провел 20 матчей – тяжелый отрезок, нужен отдых. Хочется, чтобы дисциплина была лучше»

Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» над «Куньлунем» (4:2).

«У нас сейчас тяжелый отрезок. Мы первая команда, которая провела 20 матчей. Поэтому отдых сейчас как никогда нужен. Наконец-то вышли травмированные Зернов и Канцеров.

Образовалась тройка, которая приносила результат в прошлом плей-офф. Они сегодня забили важный гол. Резерв еще есть. Хочется, чтобы дисциплина была лучше», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoКуньлунь Ред Стар
logoДенис Зернов
logoРоман Канцеров
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