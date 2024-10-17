Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
Вячеслав Фетисов высказался о возможной работе на посту президента ОКР.
Действующий глава ОКР Станислав Поздняков ранее объявил, что уйдет в отставку. Он занимает должность с 2018 года.
«Какой я кандидат? Что за новость такая? Но да, у меня есть колоссальный опыт работы в спорте.
Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены. У меня есть опыт, который мало у кого есть, – это раз. Второе – я понимаю, что происходит как в стране, так и в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Дмитрий Васильев: «Фетисов и Винер вполне могли бы занять пост главы ОКР»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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