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  • Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
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Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»

Вячеслав Фетисов высказался о возможной работе на посту президента ОКР.

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков ранее объявил, что уйдет в отставку. Он занимает должность с 2018 года.

«Какой я кандидат? Что за новость такая? Но да, у меня есть колоссальный опыт работы в спорте.

Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены. У меня есть опыт, который мало у кого есть, – это раз. Второе – я понимаю, что происходит как в стране, так и в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Дмитрий Васильев: «Фетисов и Винер вполне могли бы занять пост главы ОКР»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;Чемпионат&raquo;
logoВячеслав Фетисов
ОКР
logoЧемпионат.com
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