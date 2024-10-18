Ротенберг про 700 матчей в Ледовом: «Спасибо всем, кто хоть раз поддерживал там СКА! Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце.

17 октября клуб дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).

«Вчерашний матч против ЦСКА был особенным – в 700-й раз мы сыграли в Ледовом дворце . За все эти матчи мы собрали фантастическую аудиторию – 6 миллионов 640 тысяч болельщиков!

Хочу от всей души поблагодарить всех и каждого, кто хоть раз поддерживал СКА в Ледовом! Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента .

Огромное спасибо и работникам Ледового! Почти каждого мы знаем в лицо – спасибо вам за ваш профессионализм и готовность всегда прийти на выручку любимому клубу!

Ледовый заряжает нас энергией, гонит вперед, дает силы для все новых и новых побед. Работаем и играем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .