Ротенберг про 700 матчей в Ледовом: «Спасибо всем, кто хоть раз поддерживал там СКА! Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента»
Роман Ротенберг высказался о том, что СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце.
17 октября клуб дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).
«Вчерашний матч против ЦСКА был особенным – в 700-й раз мы сыграли в Ледовом дворце. За все эти матчи мы собрали фантастическую аудиторию – 6 миллионов 640 тысяч болельщиков!
Хочу от всей души поблагодарить всех и каждого, кто хоть раз поддерживал СКА в Ледовом! Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента.
Огромное спасибо и работникам Ледового! Почти каждого мы знаем в лицо – спасибо вам за ваш профессионализм и готовность всегда прийти на выручку любимому клубу!
Ледовый заряжает нас энергией, гонит вперед, дает силы для все новых и новых побед. Работаем и играем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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