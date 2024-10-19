«Северсталь» выиграла 11 из 18 матчей в сезоне КХЛ. У команды Козырева серия из 3 побед подряд и 4-е место на Западе
«Северсталь» одержала третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Сибирь» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее череповчане переиграли «Адмирал» (6:5 ОТ) и «Амур» (2:1).
В ныеншнем сезоне «Северсталь» выиграла 11 из 18 матчей в чемпионате и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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