Плотников про 500 голов Малкина в НХЛ: «Не каждому дано до такого дойти – только единицам. Желаю забить еще столько же»
Сергей Плотников прокомментировал 500 голов Евгения Малкина в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.
– Испытываете гордость за соотечественника?
– Сложно сказать (улыбается). Ну я, конечно, его поздравляю.
Очень большая цифра. Не каждому дано до такого дойти, только единицам. Поэтому от всей души его поздравляю и желаю забить еще столько же.
– Для истории российского хоккея это значимое достижение?
– Конечно.
Много наших ребят, играя в такой сильнейшей лиге, показывают классный хоккей, и рано или поздно настанет тот день, когда наша сборная снова выйдет на международный уровень, где все эти ребята покажут то, на что они способны, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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