Плотников про 500 голов Малкина в НХЛ: «Не каждому дано до такого дойти – только единицам. Желаю забить еще столько же»

Сергей Плотников прокомментировал 500 голов Евгения Малкина в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

– Испытываете гордость за соотечественника?

– Сложно сказать (улыбается). Ну я, конечно, его поздравляю.

Очень большая цифра. Не каждому дано до такого дойти, только единицам. Поэтому от всей души его поздравляю и желаю забить еще столько же.

– Для истории российского хоккея это значимое достижение?

– Конечно.

Много наших ребят, играя в такой сильнейшей лиге, показывают классный хоккей, и рано или поздно настанет тот день, когда наша сборная снова выйдет на международный уровень, где все эти ребята покажут то, на что они способны, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.