«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра. Клуб начал сезон с 4 побед в 4 матчах, есть около 19 млн долларов под потолком зарплат

«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра.

Генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой обсуждал возможные варианты с другими командами, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Сейчас в центре у команды играют Назем Кадри , Микаэль Баклунд , Мартин Поспишил и Джастин Кирклэнд – все они леворукие.

«Калгари » начал сезон НХЛ с 4 побед подряд. По данным PuckPedia, у клуба есть около 19 миллионов долларов под потолком зарплат.