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  • «Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра. Клуб начал сезон с 4 побед в 4 матчах, есть около 19 млн долларов под потолком зарплат
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«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра. Клуб начал сезон с 4 побед в 4 матчах, есть около 19 млн долларов под потолком зарплат

«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра.

Генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой обсуждал возможные варианты с другими командами, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

Сейчас в центре у команды играют Назем Кадри, Микаэль Баклунд, Мартин Поспишил и Джастин Кирклэнд – все они леворукие. 

«Калгари» начал сезон НХЛ с 4 побед подряд. По данным PuckPedia, у клуба есть около 19 миллионов долларов под потолком зарплат.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports On Prime
возможные переходы
logoКалгари
logoКрэйг Конрой
logoНХЛ
logoМикаэль Баклунд
logoНазем Кадри
logoМартин Поспишил
logoДжастин Кирклэнд
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