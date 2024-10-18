«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра. Клуб начал сезон с 4 побед в 4 матчах, есть около 19 млн долларов под потолком зарплат
«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра.
Генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой обсуждал возможные варианты с другими командами, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Сейчас в центре у команды играют Назем Кадри, Микаэль Баклунд, Мартин Поспишил и Джастин Кирклэнд – все они леворукие.
«Калгари» начал сезон НХЛ с 4 побед подряд. По данным PuckPedia, у клуба есть около 19 миллионов долларов под потолком зарплат.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports On Prime
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