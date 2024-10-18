Экс-защитник «Рейнджерс», «Тампы», «Флориды» Строльман завершил карьеру. Он будет тренером в женской футбольной команде

Антон Строльман будет тренером в женской футбольной команде в чемпионате Швеции.

Защитник, выступавший за «Торонто », «Коламбус », «Рейнджерс », «Тампу », «Флориду», «Аризону» и «Бостон », завершил карьеру и устроился тренером по физподготовке в клуб женской футбольной лиги Швеции «Скельторпс».

Напомним, 38-летний Строльман играл в НХЛ с 2007 по 2022 год. За это время он провел 938 матчей, в которых набрал 293 (63+230) очка.

Также на счету шведа золото чемпионата мира 2017 года.