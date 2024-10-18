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Экс-защитник «Рейнджерс», «Тампы», «Флориды» Строльман завершил карьеру. Он будет тренером в женской футбольной команде

Антон Строльман будет тренером в женской футбольной команде в чемпионате Швеции.

Защитник, выступавший за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу», «Флориду», «Аризону» и «Бостон», завершил карьеру и устроился тренером по физподготовке в клуб женской футбольной лиги Швеции «Скельторпс».

Напомним, 38-летний Строльман играл в НХЛ с 2007 по 2022 год. За это время он провел 938 матчей, в которых набрал 293 (63+230) очка.

Также на счету шведа золото чемпионата мира 2017 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey Writers
logoРейнджерс
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logoСборная Швеции по хоккею
женский футбол
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