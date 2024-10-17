Заварухин о 3:1 с «Витязем»: «Вязкая игра. «Автомобилист» горел желанием победить, у нас всего 2 матча за 12 дней»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Витязем» (3:1).

«Такая тяжелая, вязкая игра. Хороший соперник, недавно обыграл «Локомотив», настраивали ребят на тяжелый матч. Четырехдневный перерыв в календаре немного нас выбил.

В первом периоде вкатывались в игру, второй период был не совсем внятный. Здорово, что добавили в третьем периоде, спецбригада меньшинства здорово сработала, была жажда игры.

Понимаем, что всего две игры за двенадцать дней, ребята горели желанием победить. Почему хоккей получился вязким? Нам тяжело было здесь, мобильный соперник, быстрая озорная команда, создавали много проблем в зоне атаки.

Лед тяжеловатый, но здесь обе команды в равных условиях. Пауза не совсем нужная для нас была, но здорово, что победили, идем дальше», – сказал главный тренер «Автомобилиста ».