Джон Торторелла: «Мичков блокирует броски, формируя командный дух и концепцию – это важно. Он динамичный хоккеист»
Джон Торторелла оценил Матвея Мичков после первого дубля в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин был признан второй звездой игры.
«Мичков – динамичный хоккеист не только в плане умения сделать передачу, но и в плане контроля шайбы и выхода из-под давления. Думаю, это очень помогает его партнерам по команде.
Мичков также блокирует броски и делает все остальное, что формирует командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Матвей заблокировал два броска в этом матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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