Джон Торторелла: «Мичков блокирует броски, формируя командный дух и концепцию – это важно. Он динамичный хоккеист»

Джон Торторелла оценил Матвея Мичков после первого дубля в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона » (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Россиянин был признан второй звездой игры.

«Мичков – динамичный хоккеист не только в плане умения сделать передачу, но и в плане контроля шайбы и выхода из-под давления. Думаю, это очень помогает его партнерам по команде.

Мичков также блокирует броски и делает все остальное, что формирует командный дух и командную концепцию. Это действительно важно», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .

Матвей заблокировал два броска в этом матче.