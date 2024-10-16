Директор «Динамо» о Харте: «Вели переговоры – он сказал, что не рассматривает варианты в Европе»
Алексей Сопин ответил, интересовалось ли «Динамо» вратарем Картером Хартом.
– Вы проявляли интерес к канадскому вратарю Картеру Харту, который был замешан в громком секс‑скандале?
– На эту тему мы вели переговоры весной.
И уже тогда Харт сказал, что не рассматривает варианты в Европе. Он скорее вообще пропустит сезон и не будет нигде играть.
– Он пока и не играет.
– Тем более есть обстоятельство, что те хоккеисты, кто в этот скандал попал, должны будут в конце апреля предстать перед судом.
То есть после первого раунда Кубка Гагарина, если бы один из таких игроков был у нас, мы были бы должны его отпустить.
Согласитесь, не самая удобная ситуация, когда у тебя идут самые важные матчи плей‑офф, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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