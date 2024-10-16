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Директор «Динамо» о Харте: «Вели переговоры – он сказал, что не рассматривает варианты в Европе»

Алексей Сопин ответил, интересовалось ли «Динамо» вратарем Картером Хартом.

– Вы проявляли интерес к канадскому вратарю Картеру Харту, который был замешан в громком секс‑скандале?

– На эту тему мы вели переговоры весной.

И уже тогда Харт сказал, что не рассматривает варианты в Европе. Он скорее вообще пропустит сезон и не будет нигде играть.

– Он пока и не играет.

– Тем более есть обстоятельство, что те хоккеисты, кто в этот скандал попал, должны будут в конце апреля предстать перед судом.

То есть после первого раунда Кубка Гагарина, если бы один из таких игроков был у нас, мы были бы должны его отпустить.

Согласитесь, не самая удобная ситуация, когда у тебя идут самые важные матчи плей‑офф, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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