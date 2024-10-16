«Вашингтон» выиграл первый матч в сезоне – у «Вегаса» (4:2). Томпсон отразил 24 броска в дебютной игре за «Кэпиталс»
«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне НХЛ.
Сегодня команда тренера Спенсера Карбери переиграла «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер Логан Томпсон, ранее игравший в «Голден Найтс», дебютировал за «Кэпиталс» и отразил 24 из 26 бросков. Вратарь был назван второй звездой этой встречи.
Напомним, что в стартовом матче этого чемпионата «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:5).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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