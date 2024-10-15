Вайсфельд о «Северстали»: «Интересно смотреть, что делает Козырев – им стиль подходит. Но другой вопрос, сработает ли это с большим клубом – ставлю под сомнение»

Леонид Вайсфельд высказался касательно игры «Северстали» в КХЛ.

«За тем, что делает Козырев, смотреть очень интересно. В такой команде, как «Северсталь », логика в этом есть.

Там ведь много молодых игроков, причем очень талантливых. Им такой стиль подходит.

Сработает ли это с большим клубом, если туда, к примеру, перейдет Козырев , другой вопрос.

Это можно будет понять только практически путем.

При этом я не утверждаю, что это не сработает – просто ставлю под сомнение», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.