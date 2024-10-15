Вайсфельд о «Северстали»: «Интересно смотреть, что делает Козырев – им стиль подходит. Но другой вопрос, сработает ли это с большим клубом – ставлю под сомнение»
Леонид Вайсфельд высказался касательно игры «Северстали» в КХЛ.
«За тем, что делает Козырев, смотреть очень интересно. В такой команде, как «Северсталь», логика в этом есть.
Там ведь много молодых игроков, причем очень талантливых. Им такой стиль подходит.
Сработает ли это с большим клубом, если туда, к примеру, перейдет Козырев, другой вопрос.
Это можно будет понять только практически путем.
При этом я не утверждаю, что это не сработает – просто ставлю под сомнение», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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